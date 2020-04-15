«Лидия Федосеева-Шукшина озвучила последнюю волю»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«В Венеции за выход из дома могут посадить в тюрьму»
Жанна Бадоева

Доктор Мясников занялся борьбой с фейками о коронавирусе

Знаменитый врач возглавил информационный центр по мониторингу ситуации с опасной инфекцией.

Доктор Мясников занялся борьбой с фейками о коронавирусе
Александр Мясников. Фото: КП/Иван Прохоров.

Телеведущий Александр Мясников, также известный как Доктор Мясников, возглавил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает Русская служба BBC.

В новые задачи специалиста войдет информирование граждан об опасном вирусе, методах профилактики и лечения инфекции. Также он призван бороться с фейками вокруг CoViD-19.

Новость появилась днем, 15 апреля, и сразу стала горячо обсуждаемой в социальных сетях в виду того, что ранее Доктор Мясников выделялся смелыми высказываниями о коронавирусе. Он называл заболевание «сезонным явлением» и прогнозировал, что оно сойдет на нет в середине апреля. При этом он выделял действия российских властей по борьбе с этой угрозой и отмечал, что в нашей стране малое число заразившихся и умерших от вируса.

Тэги

Александр МясниковКоронавирусКоронавирус: последние новостиМосква
Loading...