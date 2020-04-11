«Я не собиралась выходить замуж»: Федосеева-Шукшина шокировала Кудрявцеву заявлением о браке с Алибасовым

81-летняя Лидия Федосеева-Шукшина шокировала Леру Кудрявцеву неожиданным заявлением. В эфире передачи «Секрет на миллион» артистка призналась – она не собиралась выходить замуж за Алибасова. Продюсер, по ее словам, сам инициировал поход в ЗАГС, а затем попросил ее поставить подпись в документе.

«Я не собиралась выходить замуж. Были иногда разговоры, но для меня, может быть и для него, это было пустяком. Всегда задавала вопрос – а зачем это нужно? Тогда еще моя подруга выходила замуж за его помощника и по совместительству водителя. Мы на этой свадьбе были свидетелями. Алибасов тогда обмолвился: «Может и нам?». Я ему ответила: «Там посмотрим» без всякой задней мысли», — рассказала она.

Федосеева-Шукшина отметила – если бы она знала, что ее сейчас распишут с Бари, она надела бы белое платье. В тот день же Лидия предпочла классику – черно-белый наряд.

«Мы сели, он мне показывает: «Давай, расписывайся здесь». Думала, что нужно как свидетелю расписаться. И он мне тут говорит: «Ну все, сейчас мы кольца наденем и выйдем». Я такая: «Мы что, женимся?». Ну, расписались. Это же ведь не венчание, правда?», — улыбнулась она.

Федосеева-Шукшина предполагает – Алибасов заманил ее в ЗАГС, потому что тоже хотел стать мужем. Лидия уверена – Бари Каримович очень ее любит, хоть и воспользовался моментом ее слабости.