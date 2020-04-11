«Мне от нее ничего не нужно»: Алибасов отказался претендовать на творчество Шукшина

72-летний Бари Алибасов не сможет претендовать на интеллектуальное наследие писателя Василия Шукшина. Об этом сам продюсер группы «На-На» рассказал журналистам на днях.

Напомним, Алибасов женился на Федосеевой-Шукшиной в конце ноября 2019 года. Практически сразу после торжества у продюсера возникли проблемы с родственниками артистки: дочери Ольга и Мария Шукшины заявили, что Алибасов взял их мать замуж, преследуя корыстные цели. Мол, музыкальный эксперт желает заиметь себе не только имущество Лидии, но и уникальные права на творчество писателя Василия Шукшина.

Лишь недавно сам Алибасов поспешил внести ясность. Корреспондентам «Комсомольской правды» он рассказал, что на движимое и недвижимое имущество супруги он не рассчитывает. Более того, недавно Федосеева-Шукшина переоформила завещание.

«Мне от нее ничего не нужно. Я даже подписал как раз накануне карантина бумагу, по которой все возможные права передаю Маше Шукшиной. Сделал это для того, чтобы все успокоились. И чтоб семья жила спокойно. И сейчас все примирились», — поведал он.

Сейчас Алибасов и Шукшина вместе соблюдают режим самоизоляции. Делают они это сообща, но каждый в своей квартире. Продюсер отметил — он боится выходить на улицу, потому что находится в группе риска. Отказался на время Бари и от домработницы — подчиненная также остается дома до лучших времен.