Баста заставил участника своей команды расплакаться в новом выпуске «Голос. Дети»

Баста довел до слез участника собственной команды в новом выпуске шоу «Голос. Дети». В пятницу, 10 апреля, в программе состоялся финальный этап музыкальных поединков, в котором приняла участие команда рэпера. На сцену вышли пять троек – четыре женские и одна мужская. После коллективных выступлений Баста на правах наставника выбрал из каждого трио лучшего исполнителя.

После объявления, что в этап «Песня на вылет» проходит Иван Кургалин, напарник юноши – Владимир Серков расплакался. Мальчик до глубины души был расстроен выбором опытного исполнителя.

«Я хочу сказать огромное спасибо всем наставникам за то, что вы ко мне повернулись и дали шанс побывать в этом проекте. Хочу сказать огромное спасибо моим родителям – без них я бы здесь не оказался. Огромную благодарность хочу передать зрителям, которые за меня болели», — взял в руки микрофон Владимир.

Уйдя за кулисы, мальчик не мог не поделиться с родителями своими переживаниями.