Баста о Гагариной в новом выпуске «Голоса»: «Милая девушка становится ушлой»

Рэпер Баста назвал Полину Гагарину ушлой в новом выпуске шоу «Голос. Дети». В пятницу, 3 апреля, 33-летняя исполнительница представила на суд публики номера, которые она подготовила совместно с детьми.

Первыми на сцену вышли Артем Морозов, Ксения Мисюрина и братья-близнецы Дмитрий и Сергей Коценко. Они ударно исполнили The Final Countdown. После окончания песни зрительный зал встал: люди начали громко хлопать и кричать: «Молодцы!».

В ожидании решения от Полины Нагиев дал высказаться Басте и Меладзе. Те сошлись во мнении, что выступили ребята просто замечательно, не оставив соперникам ни единого шанса превзойти их. Рэпер и вовсе не удержался, чтобы не подколоть Гагарину. Он заявил, что певице должно быть стыдно за такой поворот сюжета.

«Милая, улыбчивая, приятная девушка становится ушлой. Подготовила бомбу, которая обескуражила нас. Оказалась монстром. Она оказалась страшной женщиной!» — произнес Баста.

В тот же момент Гагарина потеряла дар речи и не сразу нашлась, что сказать.