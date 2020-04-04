«Это несправедливо»: участница «Голоса» публично закатила Гагариной истерику

Ангелина Дерябина не смогла простить наставнице, что та не пропустила ее в следующий этап.

Участница седьмого сезона шоу «Голос.Дети» Ангелина Дерябина устроила Полине Гагариной публичную истерику. В пятницу, 3 апреля, прошел эта поединков, участие в котором принимала команда 33-летней исполнительницы. По правилам проекта, ребята должны разделиться на небольшие группы и спеть предназначенную для них песню. Обязанность наставника – выбрать из каждого мини-коллектива лучшего для «Песни навылет». По итогам отборочных этапов победители поборются в гранд-финале с претендентами других наставников.

Девятилетняя Ангелина Дерябина исполнила хит Dance Monkey вместе с восьмилетней Таисией Скомороховой и шестилетней Агнией Андреевой. Полина отдала свое предпочтение Таисии, чем спровоцировала настоящую истерику у двух других девочек. Агния и Ангелина расплакались, и Нагиеву пришлось увести их за кулисы.

«Это несправедливо! Вы должны были выбрать всех нас троих!», — заявила девочка.

Гагарина объяснила воспитаннице, что сделать это она не может по правилам проекта. После благодарственной речи Ангелина и Агния ушли за кулисы, где обсуждение несправедливости выбора продолжилось.