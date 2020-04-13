Звезда «Холостяка» Сапият Ахмедова: «Я за романтику и поступки, а не за игру «кто первый»

На ТНТ продолжается популярный проект о любви «Холостяк». Стоматолог Антон Криворотов ищет свою любовь среди 25 девушек. Каждую неделю шоу покидают одна, а то и несколько участниц.

Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с Сапият Ахмедовой – красавицей, которая боролась за сердце Криворотова. Девушка рассказала нам о реакции родителей на участие в шоу, об отношениях с девушками на проекте и о том, какими качествами ее поразил холостяк.

— Как вы решили пойти на проект? Как к этому отнеслись ваши родные?

— Я смело шагаю в истории, которые на первый взгляд могут показаться «не моими». Потому что заведомо знаю, что выход из зоны комфорта работает только в плюс, это всегда интересно.

И, если честно, все настолько быстро случилось, что я не сразу поняла, что вообще происходит. Решение принималось за один день до начала съемок! Раз — и я уже перед камерой.

Родители были удивлены, но только тому, что я неожиданно улетела. Они, конечно, по-хорошему волновались, поддерживали. Они всегда поддерживают и доверяют мне. За что я им очень благодарна.

— Существует стереотип, что мужчина должен добиваться женщину, а не наоборот. Вы считаете по-другому?

— Я считаю, что в отношениях и чувствах слово «должен» неуместно. И любовь совершенно точно всегда о мужчине и женщине. Даже на проекте это ощущалось.

Антон очень обходительный и галантный. Ни разу не чувствовала, что я борюсь за что-то или кого-то. Все происходило естественно и легко. Я за открытые эмоции, не буду держать в себе, если человек по-настоящему нравится. И за романтику и поступки, а не за игру «кто первый».

— Что вам далось на проекте сложнее всего?

— Изоляция. Я очень много гуляю. И не важно — в путешествии или дома. В Португалии мы не могли покидать виллу. Представьте только, какой был соблазн, когда за окном такая сумасшедшая красота!

Хотя сейчас я понимаю, что это, своего рода, перезагрузка. Уверена, что нынешний карантин дался бы мне намного тяжелее, если бы не этот опыт.

— Случались ли конфликты с участницами вне камер?

— Нет, конфликтов не было. Со мной невыгодно конфликтовать, все это понимали. Я — человек-помощь, человек-защита и забота. И у меня аптечка!)

— А кто из девушек, наоборот, вас поддержал, и вы дружите до сих пор?

— На проекте мы близко общались с Алиной Лариной и сейчас поддерживаем теплые отношения. Она занимается отважным делом – помогает приюту для животных, я горжусь ей и поддерживаю.

Близко общаемся с Чумой Вечеринкой, Сашей Зотовой, Дашей Хаитметовой, Викой Маснюк. Когда ехала на проект, не думала, что мне достанутся такие яркие бриллианты.

— Чем, по вашему мнению, принципиально Антон Криворотов отличается от «холостяков» других сезонов?

— Антон вообще отличается от многих мужчин, в первую очередь, своей искренностью. Он по-особенному чувствует человека, порой кажется, что Антон просто видит тебя насквозь! Общаясь с ним, понимаешь, что ты в безопасности и можешь довериться ему.

— Коронавирус шагает по планете. Как пандемия сказалась на вашем кошельке уже сейчас?

— Я – врач и уже давно практиковала онлайн формат взаимодействия с пациентами, а сейчас времени стало больше и у меня, и у моих подопечных.

Благодаря обратной связи, непрерывной работе и опыту, мне удалось довести этот формат почти до идеала, как для подопечных, так и для себя.

Моя аудитория – это осознанные люди с «финансовой подушкой», которые сейчас как никогда понимают значимость здоровья. В такой обстановке чувствую особенную ответственность и стараюсь помочь всем, кто ко мне обращается.

— Если предложат участие в новом сезоне «Холостяка» — пойдете?

— Для меня «Холостяк» — один. Им всегда будет Антон. Хочу, чтобы именно этот опыт остался в моей памяти приятным воспоминанием, у которого был хороший конец.