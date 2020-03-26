Дантист и певец: герой «Холостяка» Антон Криворотов выпустил новый сингл «Черч»

Седьмой сезон «Холостяка» не так давно стартовал на канале ТНТ. Если раньше его героями были исключительно известные личности, например, Егор Крид, Алексей Воробьев, Тимур Батрутдинов, то теперь девушки борются за сердце привлекательного дантиста Антона Криворотова. За несколько недель выявилась фаворитка молодого человека. Ею стала Барбара Пино, но после последней церемонии роз девушка захотела покинуть проект, правда, холостяк последовал за ней.

Пока зрители гадают, чем закончится история отношений Антона и Барбары, а также есть шанс у других девушек победить в этой схватке за сердце мужчины, дантист решил продемонстрировать еще один талант. Как оказалось, он с детства увлекается музыкой и успел выпустить альбом 13 etazh, а также блеснуть на больших музыкальных фестивалях: VK Fest, Esquire Weekend, Пикник «Афиши».

На этот раз Криворотов, выступающий и записывающий музыку под именем Dr. Krivorotov, выпустил новый сингл «Черч», записанный с калифорнийскими музыкантами. Стиль трека артист характеризует как hip age poetry. Через музыку Антон общается с публикой и поднимает важные темы. Свой новый сингл он записал в Лос-Анджелесе, и в каждом его звуке чувствуется калифорнийский дух.

«Черч» рассказывает об аватарах и о том, что мы порой живем чужими жизнями. С одной стороны, в этом заключена трагедия. С другой — надежда, которая обязательно появится, если продолжать заниматься своим делом во что бы то ни стало — про это рефрен «танцуй». Просто делай», — поделился холостяк.

«Обрубили концы — как раньше без жира жил? Там слезы были сладки, в прошлой жизни я был живым… пам. Последнюю церковь закрыли, открыли новый клуб. Играет тот же марш, танцуй. Мы все призраки тут», — говорится в песне.

Поклонники уже оценили работу молодого артиста. «Круто!», «Припев цепляет», «Песня пушка», — стали писать пользователи Сети.