Нескучный карантин: Первый канал запустил передачу «Добрый день»

Информационно-развлекательный канал «Доброе утро» продолжил работать и днем, чтобы подбодрить зрителей и помочь им развлечь своих близких.

Уже много лет на Первом канале выходит передача «Доброе утро». Многие привыкли слушать советы, узнать о премьерах перед выходом на работу, слушая ведущих этого информационно-развлекательного канала. Но в период самоизоляции большинство людей не ходит на службу. Целые сутки приходится находиться дома с близкими, что не всем дается легко. Поэтому Первый канал решил, что «Доброе утро» теперь будет работать и днем, чтобы поддержать всех, кто находится в режиме самоизоляции.

Теперь в 14:00 начиная с 7 апреля зрители смогут наслаждаться передачей «Добрый день». Уже полюбившиеся ведущие «Доброго утра» поделятся практическими советами, как с пользой провести время на карантине. Они расскажут, чем можно занять детей, а также отвлечь людей пожилого возраста от плохих мыслей и поднять им настроение. Зрители смогут узнать, какие книги стоит прочитать или что посмотреть на досуге. А домохозяйки смогут подглядеть, каким блюдом порадовать мужа и детей.

Самое главное, что «Добрый день» обещает своим зрителям подарить хорошее настроение, с которым гораздо легче преодолевать трудные времена.