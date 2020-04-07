«Умело лепит из себя стройную женщину»: Стриженова появилась на съемках в приталенном жакете

Историк моды Александр Васильев считает, что 52-летняя телеведущая знает, как подчеркнуть достоинства своей фигуры и скрыть недостатки.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал внешность и стиль возлюбленной кинорежиссера и сценариста Александра Стриженова. Так, историк моды уточнил, что Екатерина знает, как выгодно подчеркнуть достоинства своей фигуры и скрыть недостатки. Кроме того, соведущий Эвелины Хромченко подметил, что 52-летняя Стриженова неплохо разбирается в моде. В ее гардеробе много вещей интересного кроя, есть запоминающиеся детали: банты, пояса, перчатки, украшения и меха.

К слову, на личной страничке в Instagram Екатерина поделилась свежим фото со съемочной площадки программы «Время покажет» на Первом канале. В Останкино телеведущая появилась в приталенном жакете по фигуре.

«Катя умело лепит из себя не только молодую, но и стройную женщину. Она всегда так кладет руки на талии, чтобы ее подчеркнуть и закрыть при этом половину бедра», — приводит 7days слова Александра Васильева.

В одном из интервью 52-летняя Стриженова уточнила, что с рождением внука Пети в их с мужем жизни появился новый смысл. По словам Екатерины, из всех членов семьи малыш выделяет именно дедушку. Двухлетнему наследнику Александра Олеговича нравится проводить время за играми.