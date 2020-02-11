Штат программы «Доброе утро» пополнился молодой ведущей

27-летняя Полина Цветкова с недавних пор будит россиян вместе с другими звездами.

Среди ведущих программы «Доброе утро» на Первом канале пополнение! К команде проекта присоединилась 27-летняя Полина Цветкова. О девушке известно, что она получила образование искусствоведа, летом собирается защищать кандидатскую диссертацию в этой сфере. Впрочем, научная работа девушки касается дизайна продуктов телевидения.

Полина рука об руку с ТВ еще со студенческих времен. Перед тем, как влиться в коллектив «Доброго утра», она трудилась продюсером спутникового канала «Поехали!» (входит в цифровое семейство Первого канала).

Как передает «Комсомольская правда», чтобы быть в студии в 5 утра, девушке приходится вставать в 3 часа, однако она уже натренировалась делать это без будильника.

Напомним, утреннюю передачу на Первом канале ведут Екатерина Стриженова, Арина Шарапова, Юлия Зимина, Светлана Зейналова и другие. Общий штат корреспондентов и ведущих более тридцати человек.