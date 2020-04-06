«Если волосы не будут стричь»: участница «Солдаток» Анна Демешкина решила преодолевать себя

Участница шоу «Солдатки» Анна Демешкина поделилась глобальными планами на проект. В беседе с порталом Teleprogramma.pro она рассказала, что ее хрупкость, о которой говорят окружающие, на самом деле обманчива. На шоу девушка пришла с главной целью — доказать себе, что она сильная.

Незадолго до участия в «Солдатках» с Аней произошла печальная история — молодой человек, которому она сама сделала предложение, отказал ей. Тогда, признается она, ей казалось, что ее жизнь разрушена и подняться с колен она больше не сможет. Нужен был отчаянный шаг.

«Я подумала, что опять живу не своей жизнью. Решила все поменять — рассталась, переехала в Москву, пришла на кастинг», — отметила она.

Демешкина призналась, что такое армия, она понимает не в полной мере. Однако Аня осознает, что ей предстоит нелегкий путь, к которому она готова. Что касается физических нагрузок, то девушке они не знакомы, зато героиня хорошо умеет уживаться в коллективе. Не боится она и постоянного присутствия кого-то рядом, потому что не считает себя одиночкой.