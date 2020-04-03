«Достаточно перевода на карточку»: участница «Солдаток» Яна Заиченко ценит в мужчинах состоятельность

Участница «Солдаток» Яна Заиченко ценит в мужчинах состоятельность. Об этом девушка рассказала порталу Teleprogramma.pro. Яну аудитория проекта ТНТ знает как «героиню, очень похожую на Ольгу Бузову».

Сама Заиченко признается: она не любит сравнений не только с поющей телеведущей, но и в принципе, поскольку является неповторимым оригиналом. Яна подметила, что с учетом возможностей Бузова могла бы делать что-то более полезное, чем воплощает сейчас.

Примечательно, что Заиченко является яркой и очень эффектной брюнеткой, однако эталонная внешность не способствует созданию семьи. Журналистам Яна рассказала, что сейчас она одинока. Замуж Заиченко так ни разу и не вышла, поскольку уверена: современные мужчины относятся к созданию семьи несерьезно.

«Но все-таки встретить свою любовь и выйти замуж я еще мечтаю. И уверена, что все исполнится. Мой мужчина мечты — состоятельный и богатый. Накачанный блондин с голубыми глазами, целеустремленный. Не обязательно романтик, который будет ухаживать. Мне достаточно перевода на карточку, как эквивалент», — высказалась она.

Новую серию «Солдаток» с Яной Заиченко зритель увидит уже в грядущее воскресенье, 5 апреля, в 19:00.