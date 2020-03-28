«Меня никто не будет ждать…»: участница шоу «Солдатки» Алина Бош о проекте, о предательстве и о съемках в стиле «ню»

Команда ТНТ запускает новый проект «Солдатки», в котором примут участие красивые девушки. Представительниц прекрасного пола отправят в армию, а страна будет наблюдать, как они там будут выживать. Красавц научат обращаться с оружием, жить в спартанских условиях и общаться между собой.

Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с одной из участниц телепроекта Алиной Бош о шоу, о предательстве в личной жизни и о обнаженных съемках.

— Пойти на кастинг было спонтанным решением или долго обдумывала?

— Я узнала о кастинге в тот момент, когда мне было жутко плохо. Поэтому не раздумывая отправила заявку. Захотелось что-то резко поменять в своей жизни, и я это сделала.

— А что у тебя случилось?

— Утром 1 января я собрала вещи и уехала от парня… За неделю до этого узнала, что он мне изменяет и все дни до Нового года грызла себя сомнениями быть с ним или нет. В итоге встретила праздник одна в пустой квартире, а он приехал только утром! Тогда я поняла, что измену и такое отношение к себе простить я не готова.

— Вы долго до этого встречались?

— Я начала с ним встречаться назло другому парню. Видимо, поэтому у нас ничего и не получилось. Я его не любила, но многое делала для него, что бы тот, кого я по-настоящему любила узнал об этом. Наверное, хотелось, чтобы он пожалел, что потерял меня… Сейчас это уже не важно.

— Ты работаешь моделью. Планируешь и дальше развивать карьеру в этом направлении?

— Я много снималась обнаженной, а сейчас мне даже думать об этом противно, хочется спрятаться и закрыться. Так я привлекала внимание к себе. Я хочу развиваться как личность, а модельная карьера мне этого не даст. Хочу отучиться и посвятить свою жизнь своей профессии.

— На кого учиться собираешься?

— Я буду актрисой, поэтому готовлюсь к поступлению в театральный колледж. Мечтаю сняться в драматических и военных фильмах. Для достижения своей мечты я целыми днями мониторю кастинги, отправляю заявки на разные проекты, начала активно заниматься соцсетями.

— Ты готова ради победы на подлость?

— Я понимаю, что так, скорее всего, и нужно делать, но считаю себя человеком чести. Даже если я стану победительницей, я могу отдать победу той, кто, на мой взгляд, будет больше этого достоин.

Я уже благодарна проекту, что он меня вытащил из сложной ситуации, когда жизнь для меня потеряла смысл.

— Ну, проект непростой… Как думаешь, сможешь ужиться с конкурентками?

— Такая среда для меня абсолютно комфортна, я столько раз уже ошибалась в людях, что умею выживать и адаптироваться в женском коллективе. Хотя в последнее время веду затворнический образ жизни, не хочу гулять, не завожу подруг. Но проблемы вряд ли возникнут.

— Для чего тебе нужно было это шоу? Это же армия, Карл!

— На данный момент я ощущаю себя неуверенно. Несмотря на красивые фотографии в социальных сетях, я действительно неуверенный в себе человек.

На проекте я хочу понять, на что я способна, побороть этот период. Думаю, армейская жизнь вытащит из меня — меня настоящую.

— Как отреагировали знакомые на решение пойти в армию?

— Никто сейчас не знает, где я и куда уехала. Меня никто не будет ждать, когда я вернусь… (чуть не плачет). Я ни с кем не попрощалась, хочу просто, чтобы меня все потеряли. Интересно кто вспомнит обо мне.

— Какой совет дашь самой себе перед армией?

— Будь самой сильной!