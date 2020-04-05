Поцелуи с другой снова охладили отношения Барбары и Антона на шоу «Холостяк»

5 апреля на канале ТНТ вышла 6 серия 7 сезона шоу «Холостяк», в котором несколько красавиц пытаются добиться внимания сердца галантного стоматолога Антона Криворотова. Как сообщалось анонсе передачи, мужчина устроил свидание в стиле сказки «Красавица и чудовище» для участницы Анастасии Ковалевой. Девушку он нарядил в красивое платье, а сам надел устрашающую маску. Но его обезображенное лицо не остановило красавицу, и во время фотосессии она несколько раз поцеловала чудовище в губы.

Когда Ковалева вернулась к другим участницам, она соврала, что не целовалась с холостяком, но позже, под напором интересующихся дам созналась, и эта информация посеяла смуту на вилле участниц. Бывшая фаворитка шоу Барбара Пино стала ревновать Антона.

«Я думала, он оценил то, что я нему вернулась (в прошлых выпусках девушка сама покинула проект, но Криворотов устроил ей индивидуальное свидание на горе, что заставило участницу передумать, — прим. авт.). Я только начала открываться человеку, а тут случились эти поцелуи, все дела…»

Другая участница Лиза Адаменко вообще сбежала с виллы и решила сама устроить свидание Антону на пляже. Во время него Криворотов признался, что целовался, играя «в иммерсивном спектакле», не более.

На церемонии роз Барбара очень холодно повела себя с Антоном, а после заявила, что передумала открываться ему. Но ей все равно достался заветный цветок, а вот без него осталась участница Алина Ларина. Свое решение Криворотов объяснил тем, что «не успел пробиться» к девушке. Она же восприняла это спокойно.