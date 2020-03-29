«Готова дальше участвовать в этой каше»: Барбара Пино вернулась на шоу «Холостяк»

29 марта зрители канала ТНТ увидели 5 серию 7 сезона шоу «Холостяк» и наконец-то узнали, что было после того, как жених Антон Криворотов уехал со съемочной площадки вместе с участницей Барабарой Пино, которая приняла решение уйти с проекта.

«Когда я посадил ее в машину, мое сердце забилось чаще. Я сильно занервничал. И дальше происходили невероятные вещи», — рассказал мужчина.

Он еще раз серьезно поговорил с Барбарой в машине, надеясь узнать, насколько был интересен ей. Криворотову удалось убедить девушку, что он понимает ее чувства, после этого пара страстно целовалась на заднем сидении. Холостяк охарактеризовал это, как примирение после ссоры.

А это время остальные девушки недоумевали и ждали новостей от Антона. Многие разочаровались в нем. Участница Полина Гренц вообще заявила, что твердо решила уйти на следующей церемонии.

Криворотов же увез («похитил») Барбару на остров Мадейру, чтобы они могли узнать друг друга получше. Там холостяк расспросил девушку о ее голодном детстве и психологических травмах. Мужчина устроил ей романтическое свидание на вершине горы, в ходе которого они стали значительно ближе. В итоге холостяк отпустил кубинскую красавицу с проекта, пообещав ей встретиться после завершения съемок.

Антон вернулся к другим девушкам, когда они уже начали оскорблять друг друга. Чтобы сгладить неприятный момент с Барбарой, мужчина начал дарить барышням подарки в костюме Санта Клауса. Негатив от его исчезновения на два дня тут же забылся.

На церемонии роз Криворотов проводил из проекта Карину Фомбо, которая распускала слухи, что у другой участницы есть бойфренд. Но после этого произошел сюрприз, которого не ждал даже сам холостяк, — на проект неожиданно вернулась Барбара.

«Я готова пойти навстречу Антону, потому что только после последнего свидания я поняла, насколько он мне нравится, и я готова дальше участвовать в этой каше», — пояснила она.

Стоит ли упомянуть, что ее возвращению среди девушек не был рад абсолютно никто.