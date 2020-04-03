Вот это поворот: одна из участниц «Холостяка» сбежала с виллы в отель к Криворотову

На проекте «Холостяк» творятся неслыханные вещи. Ранее сам главный герой шоу Антон Криворотов неожиданно уехал с площадки, чтобы устроить тайное свидание участнице, решившей покинуть съемки. Теперь одна из кандидаток на его сердце Лиза Адаменко сбежала с виллы девушек и заявилась прямо в отель к холостяку. Этот «ход конем» зрители увидят в воскресенье, 5 апреля.

Тем, кто следит за седьмым сезоном шоу, известно, что модель Лиза Адаменко не скрывает своих чувств к Антону и открыто ревнует его к другим участницам. После того, как главный герой передачи снова сходил на свидание не с ней, девушка сорвалась, наплевала на правила и решила устроить Криворотову незапланированный визит. Какую реакцию вызовет у мужчины этот своевольный поступок? И что за горькую правду он озвучит эмоциональной девушке?

Добавим, что для любителей красивой романтики в новом выпуске будет отдельный сюрприз. То самое «роковое» свидание холостяк устроил участнице Насте Ковалевой. Вместе с приглашением фаворитка холостяка получит роскошное платье, достойное принцессы. Встреча пройдет в стиле сказки «Красавица и чудовище». Вот только, если Настя — красавица, то в каком образе предстанет перед ней Антон?

Скандалы и сказки в новом выпуске шоу «Холостяк» — 5 апреля в 20:30 на канале ТНТ.