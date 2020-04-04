«Никогда так не рыдала, как тогда»: Подольская рассказала о трагедии с отцом

Наталья Подольская с содроганием вспоминает аварию, которую она спровоцировала по неопытности. Лере Кудрявцевой певица рассказала, что 2006 год стал для нее временем, которое она уже вряд ли забудет. В один из дней Подольская ехала за рулем автомобиля, имея минимальный опыт вождения. Артистка проигнорировала знак «стоп», находящийся перед перекрестком и выскочила прямо на проезжую часть.

«Я столкнулась с проезжавшей машиной, которая ехала достаточно быстро. Удар был сильный, человек оказался в реанимации. Я еще когда увидела пассажирское детское кресло, то мне стало совсем плохо. Я никогда в жизни так не рыдала, как тогда», — поведала она.

Спасать дочь взялся отец Подольской. Будучи юристом, мужчина разработал для Натальи тактику – он вместе с наследницей наведывался к людям в больницу. Подавать заявление в полицию пострадавшие не собирались, но мужчина хотел избежать выплаты компенсации. В определенный момент отец Натальи вдруг заявил, что водитель другой машины и сам нарушил правила, а значит, платить они не будут.

«Дошло до того, что Галкин позвонил Вове. Женщина оказалась родственницей того водителя и сокурсницей Максима. Он тогда сказал мужу, мол там какая-то грязная ситуация разворачивается, давайте вы не будете играть в эти игры и просто заплатите людям деньги. Вова тогда пришел и сказал: «Я больше ничего не хочу слышать, мы платим сумму, которую просят, и забываем об этом», — рассказала она.

Отец тогда очень обиделся на дочь. Наталью и Владимира он назвал идиотами и наотрез отказался с ними общаться. А спустя буквально день отец Подольской умер по пути в Могилев – мужчина попал в аварию и скончался на месте.

Наталья подметила – она не винит себя за ту ситуацию. Единственное, что до сих пор не укладывается у Подольской в голове – почему папа, так стремившийся помочь дочери, попавшей в аварию, сам умер при похожих обстоятельствах.