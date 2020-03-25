Галкин высмеял Ивлееву за беседу с Джаредом Лето на английском языке

Телеведущий Максим Галкин в шуточной форме посмеялся над блогером Настей Ивлеевой, которая пообщалась ранее в Instagram на английском языке с американским актером Джаредом Лето. Во время общения актер поинтересовался, чем занимается Ивлеева. В ответ телеведущая сказала, что она в своей стране достаточно популярная личность. Она – блогер.

Любопытно, что в конце разговора Джаред Лето пообещал приехать в Россию, чтобы пообщаться с Настей Ивлеевой и узнать ее поближе. Правда, как он отметил, случится это после того, как завершится во всем мире пандемия коронавируса. Пока Лето, как и многие звезды, сидит дома на карантине. Между тем в Сети стали подшучивать над английским произношением Насти Ивлеевой.

Галкин оказался одним из тех, кто решил посмеяться над своей хорошей знакомой. «Настя, кен ю тэл ту ер гут френд Джаред, зет ай олсоу вери популар ин май кантри», — сказал, в частности, Максим Галкин.

В переводе на русский супруг Аллы Пугачевой сказал, что он, как и Ивлеева, популярен в России. Он был бы не против, если бы Джаред приехал в его замок, а если он знает, что его жена — Пугачева, то вообще отлично. Также юморист посоветовал Ивлеевой не забывать старых друзей.