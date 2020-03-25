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«Я впадаю в истерический стресс»: Подольская призналась, что порой плачет без причины

Как отметила исполнительница, это происходит, когда она выпускает новый альбом.

«Я впадаю в истерический стресс»: Подольская призналась, что порой плачет без причины
Подольская рассказала, когда плачет/http://globallookpress.com/

Певица Наталья Подольская в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала, что у нее в начале марта вышел новый альбом. Он называется «Плачь».

В него вошли десять песен. Из них три новые, а остальные из предыдущего творчества певицы. Их уже ранее слышали ее поклонники. Как отметила исполнительница, композиции были записаны в разный промежуток времени.

«Новый альбом — это всегда очень трогательное событие для меня. Каждый раз, когда я выпускаю новый альбом или песню я впадаю в состояние стресса. Я жду реакции моих поклонников, что с ними будет дальше. Я впадаю в истерический стресс. Я могу плакать без причины. Причина конечно есть, но она понятна только мне».

Наталья Подольская

Также Наталья Подольская отметила, что она за время совместной жизни с Владимиром Пресняковым выпустила два альбома. При этом у ее супруга вышел за это время всего один альбом. Он датирован 2011 годом. Так что в этом плане она обскакала любимого супруга.

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