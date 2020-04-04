«До сих пор не отпускает»: Подольская вспомнила, как первый мужчина требовал с нее деньги через суд

Наталья Подольская вспомнила, как ее первый продюсер Игорь Каминский требовал с нее деньги через суд. Лере Кудрявцевой в передаче «Секрет на миллион» певица рассказала, что первое знакомство с мужчиной произошло, когда ей было 18, а ему – 45. Подольская практически сразу влюбилась в Игоря, а затем начала с ним сотрудничать. После участия в молодежном конкурсе Наталья и Игорь заключили контракт.

Влюбленные часто виделись на выступлениях юной Наташи, а также регулярно пересекались дома. Подольская прожила с Каминским около пяти лет, однако за это время мужчина ее замуж так и не позвал.

«Он покупал мне одежду, кормил. К расставанию привели тиранические моменты – он считал, что на сцену я должна выходить непременно в черной одежде, вообще не разрешал мне косметику. Я даже прыщик умоляла позволить мне закрасить», — рассказала она.

Отношения воспитанницы и руководителя окончательно разладились после «Фабрики звезд». Влившаяся в новую среду девушка поняла, что больше не может находиться под постоянным контролем зрелого мужчины. Понимая, что Подольская от него уходит, Каминский подал на нее в суд и потребовал миллион долларов (баснословные по тем временам деньги). Выиграть дело Каминскому, впрочем, не удалось. Сейчас он, по прошествии стольких лет, не теряет надежды отсудить у Подольской деньги за «потерянную выгоду».

«Он до сих пор не отпускает. Ходит и по сей день пишет заявления. Вот недавно я опять была в правоохранительных органах. Для того, чтобы понять, что ему нужно, даже не обязательно звонить. Он хочет денег», — озвучила свои соображения она.