«Спасибо за сына»: Подольская взбудоражила поклонников снимком Преснякова с младенцем

Наталья Подольская 29 марта решила поделиться со своими поклонниками в Сети фотографиями из личного архива. Поводом для этого послужило прекрасное событие – мужу звезды Владимиру Преснякову исполнилось 52 года.

С помощью снимков певица сделала небольшой экскурс в историю своей семьи, показав любимого мужа и сына Артемия с момента его рождения и по настоящий момент. Наталья призналась, что перебирая старые снимки, ее захлестнула ностальгия, ведь вместе они уже 15 счастливых лет.

«Люблю бесконечно и безнадежно. Ты – мое сердце, кожа и кости! Я и не помню себя без тебя… но, речь не обо мне. Будь здоров, любимый! Береги себя! Ты очень нужный и спасибо тебе за нашего сына и за всю нашу жизнь», — обратилась к супругу Подольская в своем Instagram.