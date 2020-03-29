«Спасибо за сына»: Подольская взбудоражила поклонников снимком Преснякова с младенцем

Наталья Подольская 29 марта решила поделиться со своими поклонниками в Сети фотографиями из личного архива. Поводом для этого послужило прекрасное событие – мужу звезды Владимиру Преснякову исполнилось 52 года.
С помощью снимков певица сделала небольшой экскурс в историю своей семьи, показав любимого мужа и сына Артемия с момента его рождения и по настоящий момент. Наталья призналась, что перебирая старые снимки, ее захлестнула ностальгия, ведь вместе они уже 15 счастливых лет.
«Люблю бесконечно и безнадежно. Ты – мое сердце, кожа и кости! Я и не помню себя без тебя… но, речь не обо мне. Будь здоров, любимый! Береги себя! Ты очень нужный и спасибо тебе за нашего сына и за всю нашу жизнь», — обратилась к супругу Подольская в своем Instagram.
«Обожаю Вашу семью! Как же вы органичны и гармоничны. А потому, что предназначены судьбой, с минимальной отработкой кармы», — присоединилась к поздравлениям Надя Мейхер.
«Обожаем вас! С днем рождения!» — добавила Анжелика Ревва.
«Какие же вы прекрасные», — восхитилась Дарья Мороз.