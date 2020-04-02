Скоро в эфире: Сергей Майоров поздравит Анастасию Заворотнюк с днем рождения

В новом выпуске программы «Однажды…» расскажут о детстве и семье звезды «Моей прекрасной няни». А известные артисты поведают, как живут в период самоизоляции.

Анастасия Заворотнюк в сентябре 2019 года оказалась в больнице. Близкие актрисы долгое время не сообщали, в каком состоянии она пребывает. А позже подтвердились сведения, что звезда «Моей прекрасной няни» тяжело больна. В последнее время лишь ее старшая дочь Анна выходит на связь с поклонниками. Она заверяет, что мама идет на поправку. Также появлялись слухи, что в палате звезды постоянно находится ее муж Петр Чернышев, а также ее мама.

3 апреля Заворотнюк исполнится 49 лет. Сергей Майоров поздравит актрису театра и кино с днём рождения в новом выпуске программы «Однажды…». Пока неизвестно, где будет находиться актриса, в палате или дома, но рядом с ней, скорее всего, будут близкие. Поклонники всё равно шлют в социальных сетях многочисленные поздравления с пожеланиями сил и здоровья знаменитости. В это воскресенье, 5 апреля, телезрители НТВ смогут присоединиться к тёплым словам, поздравить любимую артистку и узнать больше о её детстве, семье и творческом пути, который привел к всенародной любви.

Добавим, что выпуск передачи будет очень насыщенным. Гостем станет журналистка Маргарита Симоньян, которая скоро отметит 40-летие. В октябре прошлого года она стала мамой в третий раз, подарив дочку своему супругу — режиссёру и телеведущему Тиграну Кеосаяну. Девушка расскажет, откуда берёт силы и вдохновение, как правильно распределять своё время и каково это — жить в бесконечном информационном вихре.

А Алёна Свиридова и такие артисты, как Макар Запорожский, Денис Шведов и Антон Хабаров, расскажут, как проводят время на карантине. Также они поведают о мерах безопасности, долгожданном отдыхе, кулинарных способностях, неожиданных навыках, семейных заботах, уединении и времени, проведённом с родными.

Увидеть новый выпуск программы «Однажды…» можно в воскресенье, 5 апреля, в 14:10 на НТВ.