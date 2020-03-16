СМИ: Чернышев поселился в клинике, чтобы ухаживать за Заворотнюк

По данным Telegram-каналов, актрису каждый день навещают близкие, а муж не отходит от нее даже ночью.

Анастасия Заворотнюк осенью 2019 года оказалась в больнице. Первое время не было ничего известно о состоянии актрисы. Однако потом близкие подтвердили, что она тяжело больна. По словам друзей, у звезды «Моей прекрасной няни» диагностировали рак. Одно время родственники делились минимальной информацией о ее состоянии, а потом перестали выходить на связь. Лишь недавно старшая дочь артистки Анна Заворотнюк стала рассказывать о том, как переживает непростой период и молится за здоровье матери.

А 16 марта в СМИ появилась информация, что муж Анастасии Петр Чернышев поселился в клинике медицинском центре в Барвихе, где находится актриса. Он все свободное время посвящает уходу за больной супругой. По неподтвержденным данным, фигурист отлучается только по работе. Он покупает продукты и специальную крупу для поднятия иммунитета, пишет Telegram-канал Mash. Также отмечается, что каждый день Заворотнюк навещает мама, которая проводит с ней весь день. Близкие стараются не оставлять артистку одну.

Напомним, что дочь Заворотнюк ранее призналась, что ее родительница идет на поправку. Семья звезды настроена оптимистично. Анна с каждым разом пишет все более жизнерадостные посты, хотя ранее пояснила, что всю боль прячет в глубине души. Однако поддержка со стороны поклонников помогает девушке пережить навалившиеся трудности.

Недавно Анна совершила поездку в Италию. Там она не только осматривала достопримечательности, но и посещала храмы. По словам девушки, она ищет точку опоры в столь сложный период жизни.