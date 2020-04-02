«Я за нее в ответе»: Анна Заворотнюк рассказала о младшей сестре

А также подробно поведала о детстве с братом Майклом.

24-летняя наследница Анастасии Заворотнюк, Анна, решила рассказать в личном блоге о своих ближайших родственниках — 19-летнем брате Майкле и полуторагодовалой сестренке Миле.

Девушка призналась, что чувствует в своем брате опору и защиту, мужчину, который может ее защитить в любой момент, хотя он младше ее на несколько лет. И испытывает перед ним стыд, поскольку в детстве частенько обижала его, давая тумаков. Однако мальчик всегда первым выступал в защиту своей сестры, когда родители наказывали ее.

«Я была не права, могла его обижать, поскольку была старшая и вредная сестра», — сказала Анна.

Девушка считает Майкла интересной личностью и очень гордится им.

«У него философский склад ума, даже когда он был маленький, мы всегда ему пророчили: «Ну ты точно будешь либо философ, либо психолог». Он умел примирить нас, находил нужные слова, рассуждал очень грамотно. Он очень чуткий, с очень тонкой душой. Очень болезненно воспринимает жизнь, а она порой наносит нам сильные потрясения. И тогда уже мне хочется его защитить от этих ударов судьбы. Он очень любит музыку, сам ее пишет, прекрасно играет на гитаре и сочиняет удивительные стихотворения», — поведала Заворотнюк-младшая.

Сестренку Милу Анна любит по-другому: ее она, напротив, хочет защищать сама, нежить и лелеять.