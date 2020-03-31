«Не позволял ни слова плохого»: Борисов сохранил ровные отношения с Малаховым

Дмитрий Борисов сумел сохранить нейтралитет с Андреем Малаховым после ухода второго из «Пусть говорят». Напомним, что Дмитрий стал преемником Андрея после того, как последний принял решение о смене проекта и старте участия в «Прямом эфире» на канале «Россия 1». Борисов успешно ведет «Пусть говорят» вот уже несколько лет и признается — к делу он относится серьезно.

Что касается отношений с Малаховым, то за все время встреч с ним Дмитрий ни разу не сказал о коллеге плохого слова. «Комсомольской правде» он признался, что абсолютно спокойно пересекается с Андреем по работе. Обсуждать его в публичном пространстве Борисов не хочет, и это его принципиальная позиция.

«Работа в разных холдингах — не причина отворачивать нос и закрываться. Андрея в публичном пространстве обсуждать не хочу вообще никак: не позволял за все эти годы ни слова плохого о нем сказать. Я не из тех, кто считает возможным упоминать какие-то якобы факты, которых никогда не было», — отметил он.

Сейчас, как и многие его коллеги, Борисов работает из дома. Коронавируса ведущий не боится: он считает, что паника лишь усугубляет ситуацию. Достаточно лишь не появляться в местах массового скопления людей.