«Я уже не могу молчать!»: Петросян раскритиковал выпуск «Пусть говорят» о себе

Мало кто видел Евгения Петросяна в ярости, но артиста все же сумели довести и он выложил полный злобы пост в своем официальном аккаунте в Instagram. Недовольство известного юмориста обрушилось на передачу «Пусть говорят», которая вышла в эфир 25 декабря, и была посвящена дележке имущества между артистом и его бывшей супругой. По словам Петросяна, он посмотрел ее минувшей ночью и не смог сдерживаться после увиденного. Как заявил артист, все, что в тот день было сказано в студии, это ложь и клевета.

Петросян объяснил, что на передаче было три типа гостей: первых представили как его старых друзей, но оказалось, что это вовсе не товарищи Евгения, а «старые маразматики», как он назвал их. Больше всего Евгения возмутила фраза о том, что он не хочет иметь детей. По словам артиста, нормальный человек никогда такое не скажет, даже если он и не планирует заводить потомство.

Случайных людей в студии юморист назвал «экзальтированными дамочками мужского и женского рода», которых просто позвали выполнять функцию злобно болтающей публики.

Ведущего шоу, Дмитрия Борисова, артист назвал фриком, который много говорил об оценке имущества артиста, но при этом не владел достоверными данными. В конце Петросян призвал всех не смотреть продолжение передачи и заявил, что в нужное время он сам обо всем расскажет.