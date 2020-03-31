«Вову женила на себе»: Подольская станет новым гостем «Секрета на миллион»

Певица расскажет, как ей удалось завоевать сердце Владимира Преснякова, а также признается в частых конфликтах.

Наталья Подольская станет следующей гостьей передачи «Секрет на миллион» на НТВ. Об этом сама певица рассказала на личной странице в Instagram. В течение полутора часов артистке предстоит раскрыть всю поднаготную семейной жизни с 52-летним Владимиром Пресняковым. Подольская признается, что, когда она познакомилась с будущим супругом, тот еще не вполне определился с женщиной на всю оставшуюся жизнь.

«Я его женила на себе, если честно», — обмолвилась она.

Расскажет Наталья и о непростых отношениях со знаменитым свекром — Пресняковым-старшим, а также раскроет секрет, почему ее невзлюбила Пугачева и как она находит общий язык с сыном Владимира от брака с Орбакайте – Никитой.

«Алле Борисовне ничего не оставалось, как меня невзлюбить», — с грустью высказалась она.

На своей странице Наталья попросила подписчиков поддержать ее.

«В эту субботу будет «Секрет на миллион» с моим участием. Будете смотреть?» — написала Подольская.

В последних выпусках свои секреты публично раскрыли Татьяна Абрамова, Надежда Бабкина и Наталия Гулькина. За все время существования проекта секрет на миллион озвучили только пять героев.