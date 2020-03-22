Свадьбы не будет: Антон Криворотов уехал вместе с одной из участниц «Холостяка»

22 марта на канале ТНТ вышел четвертый выпуск седьмого сезона шоу «Холостяк», в котором произошло непредвиденное. В конце серии одна из участниц — 26-летняя Барабара Пино — отказалась принимать розу от Антона Криворотова и приняла самостоятельное решение покинуть проект.

Началось все с того, что 20-летней участнице Лизе Адаменко выпало индивидуальное свидание с холостяком. На нем девушка пообещала рассказать Антону, у кого из ее соперниц есть парни и даже мужья. Тот признался красавице, что знает о бывшем муже Пино и даже разговаривал с ним по телефону, но при этом он очень заинтересован эффектной мулаткой.

Приехав со свидания, Лиза рассказала Барбаре о звонке Антона ее бывшему. Та решила, что холостяк перегнул палку со своим вниманием к ней, и начала собирать вещи, чтобы покинуть проект и уехать в Москву. В разгар страстей появился Криворотов. Разобравшись в ситуации, он признался Барбаре, что даже не знает, кто ее супруг, и никогда с ним не разговаривал. Мужчина обнял девушку и успокоил ее.

В конце выпуска на церемонии роз все были готовы к тому, что именно мулатка отправится домой. Участницы очень хотели, чтобы фаворитка ушла. Но последний цветок холостяк приберег именно для нее. Выдержав паузу, девушка сказала, что не примет розу.

Криворотов несколько раз переспросил, уверена ли девушка в своем решении, она кивала головой.

«Если ты уходишь, то я ухожу с тобой», — сказал мужчина и уехал вместе с опечаленной девушкой на машине.

Остальные участницы расплакались, не поняв поступка Антона. Некоторые разочаровались в нем и своих шансах на победу. Выпуск закончился на максимально интригующей ноте. Кто в итоге покинул проект — непонятно.