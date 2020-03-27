Страсти накаляются: Полина Гренц решила уйти из шоу «Холостяк»

Прошлый выпуск шоу «Холостяк» закончился интригой: от розы Антона Криворотова наотрез отказалась его фаворитка — мулатка Барбара Пино. Девушка решительно покинула проект, но холостяк не захотел ставить точку в этой истории и последовал за ней. Это очень не понравилось оставшимся «невестам» — девушки терялись в догадках: где же Антон, когда вернется, и вернется ли? Для некоторых дальнейшее пребывание на проекте стало казаться бессмыслицей.

В общем, пока Антон отсутствовал, девушки себя и друг друга накрутили до предела. Нервы начали сдавать, возникли конфликты между участницами. Одна из них, актриса и звезда сериала «Физрук» Полина Гренц, и вовсе решила покинуть проект. Тем более, что Криворотов вернул Барбару Пино и пошел с ней на романтическое свидание в горы.

Но захочет ли мулатка вернуться на виллу после уединенного рандеву? Узнаем уже в ближайшее время: 29 марта в 20:30 на ТНТ.