«Не лайкаю некрасивых и очень красивых»: Юлия Ахмедова ищет мужчину в «Тиндере»

Участница Stand Up на ТНТ Юля Ахмедова знакомится с мужчинами в «Тиндере». Об этом актриса комедийного жанра откровенно рассказала Ивану Урганту в одноименной передаче.

Известная своими жесткими шутками по поводу мужского пола девушка отметила, что ей, как и любой другой женщине, не чуждо мужское внимание. Личная жизнь у Ахмедовой, впрочем, не клеится: иногда противоположный пол зовет ее в кино, однако затяжными отношениями ни один такой поход не закончился.

Ради разнообразия Ахмедова даже зарегистрировалась в «Тиндере» и начала общаться с мужчинами там. Ивану Юля поведала, что исповедует некоторые принципы, которые позволяют ей отсеять тех, с кем диалога не состоится.

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