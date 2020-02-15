«Пью антидепрессанты»: Ахмедова признала психологические проблемы

37-летняя актриса Stand Up Юлия Ахмедова призналась, что испытывает психологические проблемы. В откровенном разговоре с журналистами комедиантка рассказала, что достаточно часто образ юмориста не совпадает с тем, каким человек является в реальной жизни. Быть заводным каждый день – достаточно сложно. К тому же, стендаперы нередко делятся собственными переживаниями, поэтому номера могут быть жесткими.

Ахмедова призналась – она, несмотря на веселый нрав, все же склонна к депрессии. Справиться с этим состоянием ей помогают врачи. В том, чтобы посещать специалистов при необходимости, знаменитость не видит ничего зазорного. Юля подчеркнула – неоднократно она сталкивалась с вопросами от людей, не стыдно ли ей признаваться в собственных проблемах. Знаменитость подчеркивает – именно для этого она и затрагивает в своих монологах столь щепетильные темы: люди не должны думать, что беседа с психологом – это нечто постыдное и тщательно скрываемое.

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«Я делюсь в своих монологах, что у меня есть болезни, я склонна к депрессии и пью антидепрессанты, каждую неделю посещаю психолога. Я говорю об этом потому, что хочу, чтобы другие люди не стеснялись своих проблем», — рассказала она порталу Woman.

Впервые ко врачу Ахмедова обратилась, когда поняла, что не может сама справиться со своей проблемой. С тех пор она общается со специалистами по необходимости. О том, что Юля была замечена в столичном профильном центре, стало известно в октябре 2019 года. Тогда ни сама знаменитость, ни ее официальные представители ситуацию предпочли не комментировать, сославшись на приватность.

Teleprogramma.pro напоминает: в случае возникновения вопросов, настоятельно советуем обращаться к квалифицированным специалистам! Манипуляции любого рода должны быть согласованы с врачами.