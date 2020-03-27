Неудобная тема: Юлия Ахмедова посвятила концерт харассменту

В воскресенье, 29 марта, на канале ТНТ покажут сольный концерт юмористки Юлии Ахмедовой. 37-летняя артистка будет рассуждать о самых актуальных проблемах, вспомнит события 15-летней давности и даже попробует прямо во время шоу устроить свою личную жизнь.

Но главная тема выступления Юлии — харассмент. Женщина вспомнит о скандалах с продюсером Харви Вайнштейном и президентом Биллом Клинтоном. Ахмедова отмечает, что одним мужчинам за такие проступки дают реальный срок, а другим — ничего. А за некоторых даже заступаются сами дамы. В ходе концерта артистка обратит внимание на отношение к харассменту в России.

«Такое впечатление, что в нашей стране этого просто не существует, а все попытки заговорить на эту тему сталкиваются с непониманием, нежеланием разбираться с этим явлением. Доходит даже до того, что в харассменте обвиняют самих женщин, мол, это они провоцируют мужчин на подобные проявления», — удивляется Юлия.

Удастся ли юмористке заставить общество задуматься об этой проблеме — узнаем 29 марта в 22:00 в эфире канала ТНТ.