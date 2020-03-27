Яйца-долгожители и служба по билетам: тайский уклад удивил Жанну Бадоеву

Таиланд удивил Жанну Бадоеву нетипичным житейским укладом. Особенно заинтересовала ведущую «Жизни других» организация предвоинской службы. Выяснилось, что далеко не все призывники, достигшие определенного возраста, могут отдать долг Родине. Юношам всегда предлагают решить свою судьбу с помощью лотерейных билетов: в случае, если молодой человек вытягивает белый, он отправляется на свободу, черный — на год в армию.

Обязательной повинностью является уход в монахи. Каждый мужчина в своей жизни должен примерить на себя эту роль. Когда это сделать, он решает сам. Единственное важное правило: уклониться от этого нельзя.

Поднял Жанне настроение и поход в обыкновенный местный супермаркет. Во время прогулки между торговыми рядами Бадоева наткнулась на коробку с яйцами. Каково же было удивление журналистки, когда выяснилось, что продукт намерен пережить ее, ее детей, внуков и правнуков. Срок годности на коробке был указан вплоть до 2563 года. Позже стало понятно, что у тайцев своя мера исчисления времени: сейчас как раз идет именно этот год.