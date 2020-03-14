Жанна Бадоева из-за коронавируса не может покинуть США

Ведущая программы «Жизнь других», которая выходит в эфир на Первом канале, Жанна Бадоева не может покинуть Америку. Об этом сообщил продюсер тревел-шоу Василий Мельчанин. По его словам, звезда отправилась в Майами и Сан-Франциско, чтобы снять очередную серию своего проекта.

В эти же сроки президент Америки Дональд Трамп издал указ, согласно которому прекращается авиасообщение со странами Европы. Исключение было сделано лишь для Великобритании. В результате сейчас Бадоева лишена возможности выехать из страны, как и вся ее съемочная группа.

Отметим, что телеведущая на постоянной основе проживает в Италии. Эта страна сейчас наиболее подвержена коронавирусу после Китая. К примеру, Россия прекратила на время авиасообщение с Апеннинами.

Жанна Бадоева рассказала своему продюсеру, чтобы они просто не могут купить билеты. Желающих выбраться из Америки, где была в связи с коронавирусом объявлена чрезвычайная ситуация, очень много, сообщает gazeta.ru.