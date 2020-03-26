«Сидим дома»: телеканал «Россия-24» перевел своих ведущих на домашний режим

Телеканал «Россия-24» перевел своих ведущих на домашний режим. Журналисты выходят в «прямые эфиры» из своих квартир, при этом находясь практически при полном параде – в деловых костюмах и с макияжем. Ведущий Роман Плюсов рассказал, что подобные меры были предприняты преимущественно для того, чтобы защитить сотрудников от возможного заболевания, а также в качестве способа показать, что осуществлять рабочий процесс можно из любой точки мира, вопреки технологическим сложностям.

Официальный представитель не исключил существования проблем с вещанием и подметил – со своей стороны корреспонденты стараются сделать все возможное, чтобы предоставить своим зрителям полную картину мира.

Примечательно, что телеканал временно изменил не только формат работы, но и логотип. Вместо привычной иконки на заставке появилась надпись «Сидим дома».

Главный редактор «России» Евгений Бекасов не смог назвать точные сроки ограничения по работе, но акцентировал внимание – главной задачей руководства является безопасность людей.

«На данном этапе сложностей нет. Будем смотреть за ситуацией», — передают его слова «Вести».