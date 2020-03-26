Коронавирус у Людмилы Нарусовой не подтвердился

Российский политик Андрей Клишас сообщил, что мать светской львицы Ксении Собчак Людмила Нарусова не заражена коронавирусом. При этом сенатор отметил, что Нарусова действительно сдала тест на коронавирус и он отрицательный.

«Нарусова здорова. Говорил с ней, она сдавала тест, это правда, результат отрицательный. Вируса нет», — сказал Клишас, передает РИА Новости.

Ранее прошла информация, что Людмила Нарусова была госпитализирована из деревни Горки в больницу в Коммунарке. Именно в этой клинике находятся пациенты, которые сейчас лечатся от коронавируса.

больше по теме Мать Ксении Собчак госпитализирована в «коронавирусную» больницу в Коммунарке Людмила Нарусова угодила в клинику из деревни Горки.

Ранее в эту же клинику угодил артист Лев Лещенко вместе со своей женой. Его диагноз врачами так до сих пор и не озвучен. Друг Льва Лещенко Владимир Винокур ранее говорил, что у товарища двустороннее воспаление легких. При этом Винокур заметил, что угрозы жизни Лещенко нет.

Первые случаи коронавируса были зафиксированы в Китае в ноябре прошлого года. Сейчас главные очаги распространения инфекции – страны Европы, Америка и Иран. В России более шестисот заболевших.

Позже Ксения Собчак подтвердила, что ее мать действительно в клинике. «Моя мама сейчас в Комуннарке. Вчера поднялась температура. Пока диагноз вирусная пневмония. Ждем результатов анализов. Пока их не получили. Так как я постоянно работаю на ТВ, езжу по инфекционкам, с мамой мы не контактировали уже две недели. Она была в санатории под Москвой, приехала и позвонила мне с просьбой вызвать скорую. Такие дела».

Еще через несколько часов Собчак добавила: «Результат теста отрицательный. Диагноз — пневмония. Уфффф. Берегите своих родителей! Не выпускайте их никуда! Я вот вела столько бесед, но сложно активному человеку объяснить, что надо одному посидеть дома, и без Платона! Столько обид было эти недели на меня, что не видимся».