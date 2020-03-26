«Это серьезно»: у Ветлицкой не исключают коронавирус

55-летняя певица Наталья Ветлицкая попала в испанскую клинику с подозрением на коронавирус. В настоящий момент звезда 90-х отправлена на домашнее лечение, диагноз окончательно не подтвержден. Но, как записали в заключении врачи, вирус COVID-19 возможен, утверждает артистка.

О своем состоянии Наталья рассказала в личном блоге. Плохо себя чувствовать певица стала примерно неделю назад, позже она почувствовала улучшение. Но потом болезнь опять взяла свое: повысилась температура и стал мучить сильный кашель.

«Вчера ночью я поехала в скорое отделение госпиталя, потому что было такое ощущение, что мокрота, которая стоит в бронхах, не откашливается. А как пена булькает там. Я пыталась набрать воздух, чтобы прокашляться, но у меня было такое ощущение, что мне некуда набирать воздух», — описала она свои ощущения.

В итоге Наталью оставили в больнице на ночь. При этом меры безопасности общения с подозреваемыми на зараженность коронавирусом Ветлицкая сравнила с военной защитой. У нее взяли кровь на анализ из вены и артерии, сделали рентген легких.

В итоге дежурный врач сказал, что у Ветлицкой хорошие результаты, но сказать точно, есть ли у нее коронавирус, он не может.