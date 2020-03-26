На НТВ состоится юбилейный концерт Михаила Грушевского «Версия 5.5»

Даже находясь на добровольном карантине, не стоит скучать и мучаться от безделья. Телеканал НТВ уже в эту пятницу, 27 марта, готов помочь всем желающим развлечься, ведь для зрителей состоится юбилейный концерт Михаила Грушевского под названием «Версия 5.5». Юмористический вечер пройдет в честь 55-летия знаменитого артиста.

Напомним, Михаил Грушевский окончил институт стали и сплавов и вряд ли мог предполагать, что жизнь когда-либо выведет его на большую сцену российского шоу-бизнеса. Но в 1988 году небольшие выступления начинающего юмориста привлекли к себе внимание такого гения культуры, как Владимир Винокур. Уже в 1996 году Михаила пригласили в «Аншлаг».

Поздравить юбиляра с памятной датой придут Лев Лещенко, Михаил Шуфутинский, Денис Клявер, Дмитрий Назаров, Андрей Норкин, Дмитрий Дибров и другие звезды.