«Отличная новость!»: Сукачев вслед за Бузовой проведет бесплатный онлайн-концерт

Состоится он 27 марта на двух площадках.

Российские звезды, немного отдохнув от трудовой жизни во время карантина, решили, что нужно двигаться дальше, и начали проводить онлайн-выступления. Одной из первый выступила в ВК и Instagram Ольга Бузова.

Ее концерт в сопровождении инструментального коллектива проходил 30 минут, собрав аудиторию в 500 тыс. человек. Теперь о выступлении в Сети заявил Гарик Сукачев.

«Мы решили, что в такие времена оставлять людей без хорошей музыки просто нельзя! Поэтому в эту пятницу в 19:00 по Москве мы с музыкантами дадим живой онлайн-концерт GO!» — сообщил рокер.

Выступление будет транслироваться бесплатно на сайте show.okko.tv, в приложении Okko на Smart TV, а также в группе Гарика Сукачева во «ВКонтакте». ⠀

«Будем петь, плясать у экранов и общаться онлайн — такие времена…Делитесь этой записью, созывайте друзей, а мы вжарим настоящий рок для вас!» — пообещал Сукачев.

«Отличная новость!», «Будем всей семьей смотреть», «Моя бабушка моет рукиииии», «Спасибо, мужики!», «Очень хорошая новость! Всему коллективу здоровья!» — написали люди в личном блоге музыканта.

Рок-исполнитель также пообещал показать запись прошедшего выступления в Сети.