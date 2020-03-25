«Не нужно стоять в очереди в гардероб»: Zivert пригласила поклонников на онлайн-концерт

Взамен отмененных гастролей звезды шоу-бизнеса радуют своих поклонников онлайн-концертами. Вот и популярная певица Zivert запланировала сольное выступление в Сети на 29 марта. Транслировать шоу будет видеоплатформа PREMIER, зарегистрированные пользователи которой смогут стать зрителями и слушателями абсолютно бесплатно.

Zivert споет полноценную концертную программу в сопровождении своих музыкантов и танцоров.

«Я решила хотя бы виртуально побыть рядом с вами. И думаю, что музыка и танцы – это то самое, что нам сейчас нужно для того, чтобы не падать духом, — обратилась певица к своим фанатам. — Еще один большой прекрасный плюс онлайн-концерта – для того, чтобы послушать любимого артиста не нужно стоять в очереди на вход в заведение, не нужно стоять в очереди в гардероб».

Отметим, что это будет первое онлайн-выступление в рамках проекта PREMIER LIVE, в котором затем будут участвовать и другие звезды эстрады.

Добавим, что видеоплатформа PREMIER на прошлой неделе открыла бесплатный доступ ко всему контенту, произведенному ресурсами холдинга «Газпром-медиа», чтобы подписчикам было, что посмотреть на вынужденных каникулах.