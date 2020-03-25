«Делает дело»: Ургант поздравил Петросяна с рождением сына

Накануне СМИ облетела сенсационная информация: по некоторым данным, народный артист, 74-летний Евгений Петросян, стал отцом во второй раз. Его дочери от первого брака Викторине Петросянц уже 52 года. Пятой супруге Татьяне Брухуновой — 31.

По слухам, ребенка им родила сурмама в Эмиратах, где они недавно проводили отпуск. Teleprogramma.pro связывалась по этому поводу с Евгением Вагановичем, но он отказался рассказывать что-либо. Однако ни он, ни его жена не дали и опровержения. Брухунова вначале уклончиво отвечала на вопросы поклонников в Сети, а потом и вовсе отключила комментарии.

Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале не смог обойти стороной эту животрепещущую тему и без тени сомнения поздравил немолодого сатирика с прибавлением в семействе.

«У Евгения Петросяна родился сын. Мы поздравляем родителей, желаем здоровья всей семье. Удачно совпало — Евгению Вагановичу сейчас нельзя по возрасту выходить на улицу, он будет как раз проводить время с ребенком. В этом разница между молодыми юмористами и юмористами старой школы. Руслан Белый и Юлия Ахмедова, предположим, все время в своих выступлениях жалуются, что они одиноки, у них нет детей. А Евгений Ваганович в 74 года ни на что не жалуется, просто делает дело, старая школа. При том, что ребенок был зачат в прошлом году, когда было много концертов. А сейчас он сядет на самоизоляцию, что начнется?» — сказал ведущий «Вечернего Урганта».