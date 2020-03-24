«Коронавирус головного мозга»: жена Петросяна обратилась к хейтерам

74-летний Евгений Петросян и его 31-летняя жена Татьяна Брухунова недавно вернулись из ОАЭ. Супруги отдыхали здесь на одном из самых престижных курортов. Правда, по версии некоторых СМИ, они сюда приезжали вовсе не ради релакса.

Дескать, у пары за границей родился малыш от суррогатной матери. И даже предполагаемое фото ее в Сети мелькало. Подчеркнем, что достоверных источников этой информации журналисты не указывали.

Однако сам Евгений Ваганович не подтвердил эту информацию. Дозвонившемуся до него корреспонденту Teleprogramma.pro он ответил, что не хочет говорить на эту тему, тем самым возбудив к ней еще больший интерес. Ведь опровергать факт он не стал!

После этого Instagram его жены просто взорвался от вопросов фолловеров про новорожденного. Поначалу Татьяна старательно отбивалась от хейтеров, говоря, что про ребенка уже три года пишут. А потом устала, оставила гневное послание и отключила комментарии.

«Люди! Что с вами? Успокойтесь!» — последнее, что можно увидеть в ее блоге на момент публикации.

Свой пост она украсила хештегом с красноречивым текстом: «Коронавирус головного мозга».