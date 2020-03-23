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«Хочется развиваться»: звезда «Дома-2» Алена Рапунцель рассказала, когда покинет телепроект

Популярная участница призналась, что счастлива в новых отношениях.

«Хочется развиваться»: звезда «Дома-2» Алена Рапунцель рассказала, когда покинет телепроект
Звезда шоу «Дом-2» Алена Рапунцель. Фото: Инстаграм

Телезрители уже давно следят за жизнью и отношениями Алены Рапунцель (Савкиной). Девушка на проекте встретила отца своего будущего ребенка, но он разбил ей сердце, и она покинула проект. Став мамой, Алена вернулась на «Дом-2», чтобы вновь попытать счастья, но долго не могла обрести гармонию — за ней вернулся папа ее малыша Богдана Илья Яббаров.

Однако воссоединиться у пары не получилось. Но вскоре к брюнетке пришло новое чувство – она случайно встретила свою любовь. Сейчас девушка счастлива с Денисом Мокроусовым, который пришел на ТВ ради нее.

Знаменитая телемама рассказала изданию StarHit: если у нее не сложится в дальнейшем с новым возлюбленным, то она пересмотрит свои планы на будущее.

«Если отношения с Денисом не сложатся, то я покину проект. У меня были возможности построить здесь отношения, но этого не получилось. После Дениса вряд ли у меня будет желание еще раз попытаться. Я серьезно задумываюсь об уходе с проекта, хочется чего-то большего, хочется развиваться», — призналась Алена.

Девушка планирует перебраться в Москву окончательно. Сама она из Владивостока – там у нее осталась недвижимость, которую телемама намерена продать.

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«Дом-2»Алена РапунцельИлья ЯббаровКанал "ТНТ"телестройка
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