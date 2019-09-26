Участница «Дома-2» Алена Рапунцель не признала себя разлучницей

Участница телепроекта «Дом-2» Алена Рапунцель (Савкина) заявила, что не намерена соперничать с женой своего возлюбленного Романа Макеева. Молодая мать призналась, что устала от постоянных разговоров о бывшей пассии мужчины. Она отметила, что не считает себя разлучницей, ведь Макеев ушел к ней от супруги сам. Рапунцель отметила, что мужчину, который любит свою женщину, прийти и забрать за руку практически невозможно.

Отреагировала девушка и на слухи о появлении Дианы Макеевой на телестройке. Савкина заявила, что если оппонентка действительно появится в периметре, чтобы разобраться в ситуации, это станет ее позором. Алена уверена – оппонентка достаточно умна, чтобы не появляться перед камерами. Если все же это произойдет, ожидаемого всеми конфликта не будет, резюмировала участница для одноименного журнала.

больше по теме Алена Рапунцель пришла на свадьбу друзей с новым возлюбленным Девушка уже месяц встречается с мужчиной по имени Роман.

Рапунцель отметила, что для нее секрет семейного счастья заключается в том, чтобы мужчине приятно было возвращаться домой, а женщине должно быть радостно от его возвращения.