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Алена Рапунцель поставила точку в отношениях с Яббаровым

Звезды «Дома-2» провалили попытку создать семью.

Алена Рапунцель поставила точку в отношениях с Яббаровым
Алена Рапунцель. Фото: Instagram@alenatoffi_official

Алена Рапунцель заявила, что новая попытка построить отношения с Ильей Яббаровым провалилась. Звезды «Дома-2» так и не смогли создать семью ради ребенка, который у них родился совсем недавно.

О своем решении поставить точку в отношениях Алена сообщила на «лобном месте». По словам девушки, молодой маме необходимы тепло и нежность, которых избранник ей не дает. Не в состоянии он и содержать сына, на которого девушка тратит примерно по двести тысяч рублей в месяц.

«Я знаю, что он меня не любит. Это моя боль», – сообщила собравшимся Рапунцель.

Илья, в свою очередь, заявил, что хотел начать отношения с Аленой с чистого листа, но разочаровался. Обиды на девушку он не держит, но общаться с ней дальше не может.

Словесная перепалка пары дошла до того, что Рапунцель набросилась на Яббарова с кулаками. Она успела ударить мужчину, полностью успокоить ее не смогли даже мама Татьяна Владимировна и ведущая проекта Ольга Бузова. Девушка призналась, что хочет вычеркнуть из памяти события трех последних месяцев, когда жила вместе с Ильей.

«Пошел вон из моей жизни! Не будет семьи», — высказалась участница телестройки.

Напомним, всего несколько дней назад пара собиралась пожениться. Яббаров даже сделал предложение матери его пятимесячного сына Богдана. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, встав перед камерами и Аленой на колено, мужчина вручил ей кольцо и заверил в своей любви.

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«Дом-2»: последние новостиАлена РапунцельИлья ЯббаровПроект "Дом-2"

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Алена Рапунцель поставила точку в отношениях с Яббаровым
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