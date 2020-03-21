«Кто он такой?»: «холостяк» Криворотов возмутил одну из невест своим поступком

33-летний Антон Криворотов неприятно удивил одну из невест своим поступком. Напомним, на телеканале ТНТ продолжается трансляция седьмого сезона шоу «Холостяк»: 25 девушек пришли на проект, чтобы побороться за сердце звездного стоматолога. В очередной серии молодой человек сумел неприятно удивить сразу несколько кандидаток на звание супруги, а одна из девушек и вовсе начала собирать вещи, чтобы покинуть проект.

Выяснилось, что Криворотов нарушил личное пространство 26-летней Барбары Пино. Главный герой сумел отыскать контакты бывшего супруга девушки, а затем связался с ним и в деталях расспросил мужчину о бывших отношениях. Пино после поступка Антона стало неприятно, поскольку она скрывала своего экс-возлюбленного от посторонних глаз, а после расставания сменила все контакты, чтобы тот ее не нашел.

«Никто не знал, кто у меня бывший муж. Докопаться до такой степени – too much. Кто он такой, чтобы лезть в мою личную жизнь? Есть приемлемые вещи, а есть вообще нет. Вот это никак, это просто край!», — возмутилась она, складывая чемодан.

«СтарХит» отмечает, что Пино была замужем пять лет. Прежде, чем появиться на проекте, девушка предупредила Криворотова о том, что была в браке.