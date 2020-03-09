«Вдохновила его фамилия!»: покинувшая шоу «Холостяк» участница рассказала о Криворотове

На ТНТ стартовал седьмой сезон популярного шоу «Холостяк» с Антоном Криворотовым в качестве жениха. И уже даже случились первые потери. Накануне шоу покинула Алиша Азаматова, девушка рассказала порталу Teleprogramma.pro, какое впечатление на нее произвел холостяк Антон Криворотов. На первый взгляд ей показалось, что он довольно консервативный, но она уверена, что Антон — разносторонний и веселый. И вспомнила забавный момент:

«Вдохновила его фамилия! Когда мы выстраивались на церемонии с остальными участницами, то пели песни в ожидании Антона и называли это действо «Хор Криворотовых». Звучит», — засмеялась экс-невеста Алиша Азаматова.

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Никакого негатива, уверяет девушка, главный герой телепроекта у нее не вызвал. Сам Антон Криворотов ранее признавался, что из положительных качеств ценит в девушках свободу, активность, доброту, интеллект. А еще ему неважно, будет его потенциальная невеста блондинкой или брюнеткой.