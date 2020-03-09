Участница «Холостяка» Алиша Азаматова: «Изначально Криворотов произвел впечатление консервативного доктора»

Одна из самых загадочных участниц шоу «Холостяк» на ТНТ Алиша Азаматова покинула телепроект. Выяснилось, что над девушкой пошутили ее конкурентки и ее психика не выдержала.

Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с Алишей и выяснили, для чего она пошла на телепроект и чем ее удивил холостяк Антон Криворотов.

— Почему вы решили пойти на проект «Холостяк»?

— Совершить вызов, мне было интересно попробовать себя в романтическом проекте. Конечно, первоочередная цель — это поиск спутника жизни.

-— Разумеется, вы стали популярной. Одолевают хейтеры в соцсетях?

— На сегодняшний день не может не радовать тот факт, что хейтеров в социальных сетях мне удается избежать. Зрители очень адекватны и понимают меня.

— Проект оправдал ваши ожидания? Какую главную пользу вы из него вынесли для себя?

— Я сделала определенные выводы для себя по итогу. Обратила внимание на то, что романтика и поступки во имя любви — это совершенно удивительный опыт. И я, конечно, хотела бы открыть в себе эту часть.

— Какой Антон Криворотов в жизни?

— Антон Криворотов при первой встрече произвел впечатление консервативного доктора, судя по его рассуждениям и поведению, но я уверена, что это первое впечатление. Уверена, что он разносторонний и веселый парень.

— Что вас в нем разочаровало, а что, наоборот, вдохновило?

— Вдохновила его фамилия! Когда мы выстраивались на церемонии с остальными участницами, то пели песни в ожидании Антона и называли это действо «Хор Криворотовых». Звучит. (Смеется.) Ну, если серьезно, то никакого негативного или отталкивающего чувства к нему не было. Он достаточно хорошо воспитан и приятен в общении.

— С кем из девочек сложились теплые отношения на проекте? С кем из участниц не поладили? Из-за чего?

— Алина Чусь обладает отличным чувством юмора. Лиза Адаменко очень искренняя и активная, пожалуй, с ней я общалась достаточно много. По поводу конфликтов… Когда это происходит для собственного хайпа за счет других, я отношусь к этому, как к подлости. Категорически не приемлю.

— Хотели бы принять участие в новом сезоне «Холостяка»?

— Подумаю об этом позже.

А вы смотрите шоу «Холостяк»? Как вам?