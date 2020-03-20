«Сижу дома»: актеры сериала «Зулейха открывает глаза» рассказали, как проводят время на карантине

Актеры сериала «Зулейха открывает глаза» рассказали, как проводят время на карантине. 20 марта в Москве должен был состояться предпоказ многосерийного фильма, но его отменили во избежание распространения вируса.

Создатели провели для аудитории онлайн-презентацию. Выяснилось, что коронавирус не только нарушил многочисленные планы, но и значительно ударил по бюджету. Так, театр имени Вахтангова потерял около 50 миллионов рублей.

«Театр Вахтангова, в котором я служу 40 лет, с 17 марта по 10 апреля не играет ни одного спектакля. Только на возврате билетов потеряли 50 миллионов рублей. Отменили гастроли в Китае, Южной Корее, Нижнем Новгороде, Самаре. И все это накануне отпуска артистов. Я бы на месте правительства помог бы и театрам, а не только турфирмам», — озвучил свои мысли Сергей Маковецкий. «Отменили съемки, сижу дома», — печально поведал Евгений Морозов, исполнивший роль Игнатова.

«Я как писатель и так живу в добровольной самоизоляции, — поделилась Гузель Яхина, — но переживаю за друзей, которые живут за границей — в Италии и Испании, в такие дни тоньше чувствуешь связь с людьми».

На фоне коронавируса идейные вдохновители фильма решили сделать вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями. Средства, вырученные от реализации билетов на премьеру, будут направлены подопечным фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и Дины Корзун.

«Сегодня, когда все переживают за здоровье своих близких, помочь тем, кому еще хуже очень важно, — сказала исполнительница главной роли и учредитель благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова.- Премьера не состоялась, но все, кто купили билет, могут обменять его на книгу с автографом автора — Гузель Яхиной».

Точную дату выхода сериала пока не называют. «Зулейха открывает глаза» зрители «России 1» увидят уже скоро.